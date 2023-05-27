«Подтверждают недееспособность РФ». В Офисе президента отреагировали на бред о российских «условиях мира» 27 мая, 12:43 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что длинный список максималистских фантазий Кремля по завершению войны скорее подтверждает юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что реалистичными являются только «встречные условия Украины».

«Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны обладают всем объемом суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ. Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности). Международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом РФ», — отметил Подоляк.

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Он добавил, что должна также работать юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил длинный список максималистских фантазий Кремля по завершению войны, которые Москва называет якобы «условиями достижения мира».

Заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова использовал формулировку «Украина должна» и перечислил такие «требования»:

отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, ее «нейтральный внеблоковый статус»;

прекращение сопротивления со стороны ВСУ;

прекращение поставок западного вооружения;

признание « новых территориальных реалий» — так в Москве называют незаконную оккупацию территорий Украины, характеризуя захватническую геноцидную войну со стороны РФ как « реализацию права народов на самоопределение»;

новых территориальных реалий» — так в Москве называют незаконную оккупацию территорий Украины, характеризуя захватническую геноцидную войну со стороны РФ как реализацию права народов на самоопределение»; закрепление « на законодательном уровне государственного статуса русского языка».