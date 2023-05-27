Отказ Украины от НАТО и ЕС и русский язык как государственный: МИД РФ озвучил бредовый список «условий мира» 27 мая, 10:43 Красная площадь, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил длинный список максималистских фантазий Кремля о завершении войны, которые Москва называет якобы «условиями достижения мира».

В интервью российскому пропагандистскому госагентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова использовал формулировку «Украина должна» и перечислил такие «требования»:

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отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, ее «нейтральный внеблоковый статус»;

прекращение сопротивления со стороны ВСУ;

прекращение поставок западного вооружения;

признание « новых территориальных реалий» — так в Москве называют незаконную оккупацию территорий Украины, характеризуя захватническую геноцидную войну со стороны РФ как « реализацию права народов на самоопределение»;

новых территориальных реалий» — так в Москве называют незаконную оккупацию территорий Украины, характеризуя захватническую геноцидную войну со стороны РФ как реализацию права народов на самоопределение»; закрепление « на законодательном уровне государственного статуса русского языка».

Хотя эти позиции очевидно неприемлемы для Украины на фоне всех военных преступлений, совершенных РФ, Галузин манипулятивно перечислил их как якобы условия «для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

При этом Михаил Галузин подтвердил, что Кремль не изменил целей своей преступной войны, лживо обозначив их как «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России».

Ранее МИД Украины и президент Владимир Зеленский неоднократно повторяли, что мир за счет территориальных уступок невозможен, а завершение войны возможно лишь на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах 1991 года. Кроме того, Украина не приемлет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю территорий или замораживание войны. А курс в ЕС и НАТО является суверенным выбором Украины, которое на фоне войны с РФ поддерживает рекордно высокое количество украинцев за все годы независимости. Единственным вариантом урегулирования Украина считает мирный план, который изложил Владимир Зеленский на саммите G20 на Бали осенью 2022 года. В нем, среди прочего, есть и требование о репарациях для РФ и наказании российских военных преступников, а также ответственных за развязание войны.

Аналитики Института изучения войны в своей новой сводке предположили, что сейчас Москва, вероятно, пытается усилить свои лживые заявления о готовности вести переговоры с Украиной на фоне прибытия специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Москву 26 мая — в том числе для обсуждения урегулирования войны России в Украине путем переговоров.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), в предыдущие дни во время турне по странам Европы Ли Хуэй призвал европейских чиновников добиться прекращения огня в Украине, но сохранить за РФ право на оккупированные территории. Со ссылкой на одного из европейских дипломатов WSJ также сообщает, что Китай видит главный интерес в обеспечении победы России и в том, чтобы РФ не использовала ядерное оружие.

По мнению аналитиков ISW, эти данные, вероятно, указывают на то, что Китай может пытаться подтолкнуть Запад повлиять на Украину, чтобы она согласилась на прекращение огня. Кремль, вероятно, усиливает свою показательную и лживую «заинтересованность» в переговорах накануне запланированного контрнаступления ВСУ, чтобы помешать западной помощи Украине, добавляют в Институте.