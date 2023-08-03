Распад РФ не спасет ее от репараций — Минюст 3 августа, 05:23 Разрушения в Измаиле в результате российской атаки (Фото:REUTERS/Nina Liashenko)

Уполномоченная Минюста по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Маргарита Сокоренко заявила, что распад РФ не спасет от репараций.



«Мы понимали, что будет проблема с добровольным желанием России выполнять решения, которые Украина, я уверена, выиграет. И, соответственно, сейчас, я думаю, у всех на слуху международный компенсационный механизм, который сейчас создает Украина, и мы имеем колоссальный прогресс», — заявила Сокоренко.

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Она подчеркнула, что если РФ распадется и ни одно новое государство не захочет стать ее правопреемником, то репарации можно получить благодаря замороженным российским активам.

«В этот механизм заложена идея, что Россия добровольно решение о компенсации не выполнит, а если она распадется, то условный правопреемник не захочет это выполнять… Моя надежда, что компенсационный механизм заработает до того времени, как распадется Российская Федерация», — сообщила Сокоренко.

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что основное послевоенное восстановление Украины будет происходить за счет взысканных с России репараций.

