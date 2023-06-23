На восстановление Украины $350 млрд. Вот механизм, как их взыскать с России 23 июня, 18:04

Такой подход обходит обструкционистскую тактику России в международных институтах

Вторжение России в Украину привело к огромным разрушениям, которые превзошли все, что мы могли наблюдать в Европе со времен Второй мировой войны. Целенаправленные удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, перемещение миллионов граждан и применение террористических бомбардировок привели к гуманитарной катастрофе в Украине. Поскольку стоимость восстановления превышает $400 млрд, крайне важным становится поиск инновационных подходов к финансированию восстановления Украины. Именно поэтому Институт «New Lines» вместе с ведущими мировыми экспертами по правовым и конституционным вопросам из разных стран разработал Многостороннюю модель передачи активов, чтобы обеспечить действенную правовую дорожную карту по использованию российских активов для финансирования восстановления Украины.

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Многосторонняя модель передачи активов основывается на имеющихся исследованиях и обращает особое внимание на правовые возможности национального законодательства для содействия переводу российских активов на украинские счета эскроу. Используя правовые возможности, предусмотренные нормами о контрмерах, этот подход позволяет странам выйти за рамки простого замораживания российских активов и легально перевести около $350 млрд в Национальный банк Украины. Эта модель обходит право вето России в международных институциях, предлагая средство для ускорения экономического восстановления Украины и социальной перестройки.

Эта модель обходит право вето России в международных институтах

Простота и адаптивность:

Преимущества Многосторонней модели передачи активов заключаются в ее простоте и адаптивности. Каждая страна может адаптировать эту модель к своему уникальному правовому контексту, способствуя унифицированному, но гибкому подходу к обеспечению привлечения к ответственности и подотчетности. Этот проект предусматривает создание глобального фонда, который бы выполнял роль резервуара для этих активов, обеспечивая эффективную и своевременную доступность ресурсов для восстановления. В то же время модель сохраняет стимулы для России восстановить свою вовлеченность в системе международного правопорядка в стратегической перспективе, что соответствует подходу НАТО к дипломатическому принуждению, основанному на методе кнута и пряника.

Реалистичные решения и проблемы финансирования:

Финансирование восстановления Украины исключительно из внутреннего бюджета в глобальном контексте стремительной инфляции, рецессии и жестких бюджетных ограничений является политически неприемлемым. Для сохранения политического единства на Западе необходимы альтернативные источники финансирования. Потенциальными путями, которые следует рассмотреть, является введение взыскания на российские нефтегазовые доходы и применение дополнительных санкций к российскому суверенному долгу. Однако конфискация российских государственных активов, в том числе принадлежащих российскому Центральному банку и государственным корпорациям, таким как «Газпром» и «Роснефть», может продуцировать капитал сразу, поскольку расходы на реконструкцию превышают замороженные активы стоимостью $350 млрд.

Возможности для конфискации и источники капитала:

Россия при правлении Владимира Путина превратилась в коррумпированное государство со значительными активами, которые вполне готовы для конфискации. Благодаря активной журналистской работе было разоблачено систематическое ограбление государства кремлевскими чиновниками и их влиятельными соратниками, причем оценки свидетельствуют о потенциальной конфискации активов на «несколько триллионов» долларов. Более того, договорной режим мог бы сделать активы, полученные в результате взяточничества и коррупции, доступными для ареста и использования в фонде, что будет способствовать дальнейшему восстановлению Украины.

Комиссия по вопросам компенсации и ответственности:

Для обеспечения справедливого распределения средств в докладе предлагается создать комиссию, ответственную за оценку и проверку исков. Украинские граждане, частные и государственные организации, а также государство будут предоставлять доказательства убытков, которые комиссия будет проверять. Масштаб потенциальных исков может потребовать разработки новой системы массовых исков. После проверки комиссия будет определять суммы выплат и санкционировать выплаты из фонда, направляя средства в регионы, которые больше всего в них нуждаются.

Стратегическая и правовая перспектива:

Кроме насущных потребностей Украины, Многосторонняя модель передачи активов создает прецедент, который может сдерживать будущие акты агрессии и пограничные конфликты. Привлекая государства к ответственности и требуя компенсации за нанесенный ущерб, модель демонстрирует, что международное сообщество не будет мириться с такими действиями. Кроме того, правовое значение этого проекта может развить прецеденты, созданные послевоенным Парижским соглашением о репарациях 1946 года и Компенсационным фондом Кувейта, что будет способствовать восстановлению миротворческой функции международного права.

Вывод:

Использование российских активов для финансирования восстановления Украины через Многостороннюю модель передачи активов является прагматичным и инновационным решением для преодоления огромных вызовов, с которыми сталкивается Украина. Такой подход обходит обструкционистскую тактику России в международных институтах, что позволяет более эффективно и своевременно направлять ресурсы. Благодаря созданию глобального фонда и усилению подотчетности ответственности за преступления это предложение не только способствует восстановлению Украины, но и создает важный прецедент для сдерживания будущей агрессии и усиления важности международного права.

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