Основное восстановление Украины будет происходить за счет репараций — Кубраков 8 июня, 14:50 Александр Кубраков считает, что цивилизованный мир поможет Украине взыскать репарации с России (Фото:Укравтодор)

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что основное послевоенное восстановление Украины будет происходить за счет взысканных с России репараций.

Отвечая во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины на вопрос о том, кто будет финансировать послевоенное восстановление Украины, стоимость которого, по разным оценкам, будет составлять от 500 млрд до 1 трлн долларов, Кубраков сказал:

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«Цивилизованный мир, я вижу, что они движутся в сторону репараций, в направлении использования арестованных активов РФ, различных активов, резервов Центробанка России и т. д. Я думаю, что все же на определенном этапе основное восстановление будет происходить за счет этих средств».

Вице-премьер добавил, что партнеры Украины точно будут помогать и помогают уже сейчас.

«Мы ожидаем подписания на Лондонской конференции крупных проектов с правительством США, с Еврокомиссией, со всеми партнерами, но это точно не тот порядок цифр», — сказал он.

По словам Кубракова, российские средства должны составлять минимум половину финансирования на восстановление, по 25% должны составлять средства партнеров Украины и государственное финансирование.



15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге создадут специальный Реестр разрушений, чтобы фиксировать убытки, которые войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения.

Фон дер Ляйен добавила, что это будет первый шаг, «но очень хороший» в направлении российской компенсации.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что для компенсации убытков страной-агрессором все их нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра убытков было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения убытков вследствие противоправных действий России против Украины.