Основное восстановление Украины будет происходить за счет репараций — Кубраков
Александр Кубраков считает, что цивилизованный мир поможет Украине взыскать репарации с России (Фото:Укравтодор)
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что основное послевоенное восстановление Украины будет происходить за счет взысканных с России репараций.
Отвечая во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины на вопрос о том, кто будет финансировать послевоенное восстановление Украины, стоимость которого, по разным оценкам, будет составлять от 500 млрд до 1 трлн долларов, Кубраков сказал:
«Цивилизованный мир, я вижу, что они движутся в сторону репараций, в направлении использования арестованных активов РФ, различных активов, резервов Центробанка России
Вице-премьер добавил, что партнеры Украины точно будут помогать и помогают уже сейчас.
«Мы ожидаем подписания на Лондонской конференции крупных проектов с правительством США, с Еврокомиссией, со всеми партнерами, но это точно не тот порядок цифр», — сказал он.
По словам Кубракова, российские средства должны составлять минимум половину финансирования на восстановление, по 25% должны составлять средства партнеров Украины и государственное финансирование.
15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге создадут специальный Реестр разрушений, чтобы фиксировать убытки, которые войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения.
Фон дер Ляйен добавила, что это будет первый шаг, «но очень хороший» в направлении российской компенсации.
Министр юстиции Денис Малюська отметил, что для компенсации убытков страной-агрессором все их нужно тщательно задокументировать и оценить.
О необходимости создания Реестра убытков было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения убытков вследствие противоправных действий России против Украины.