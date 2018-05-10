В МИД Украины отреагировали на заявление Кремля о непризнании решения Гааги

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала отказ РФ выполнять решение международного суда о компенсации украинским инвесторам убытков из-за оккупации Крыма.

По ее словам, согласно Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года, Россия как страна-подписант признает обязательность арбитражного решения.

Однако в данной ситуации о добровольном исполнении Россией этого решения речь не идет, заявила Зеркаль.

"Процессуальные нормы большинства государств мира предусматривают принудительное исполнение решений", - заявила она в себя в Facebook.

По словам представительницы МИД Украины, инвесторы, получившие право на компенсацию, будут обращаться в суды других государств-участниц Конвенции, где есть имущество РФ, которое можно взыскать в качестве компенсации.

"Субъектам, победившим в этом деле, еще придется приложить усилия, чтобы получить эти средства. Но при наличии нормальной юридической поддержки это вполне реальное дело", - добавила дипломат.

Напомним, что Третейский суд в Гааге постановил, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна заплатить компенсацию им за аннексию Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса.