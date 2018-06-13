В МИД рассказали детали переговоров в нормандском формате по миротворцам

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что участники переговоров в нормандском формате еще не утвердили концепцию ввода миротворческой миссии на Донбасс.

Также стороны переговоров не могут достигнуть консенсуса, устранив противоречия.

"Для того чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта в нормандском формате по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса", - заявила Зеркаль.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия предложила тотально фейковую миротворческую миссию на Донбассе.

Напомним, встреча глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа в Берлине. Первая за 16 месяцев встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.