Встреча глав МИД нормандской четверки продлилась 4,5 часа

Встреча глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа в Берлине.

Первая за 16 месяцев встреча проходила в закрытом для прессы формате, передает Интерфакс-Украина.

Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан отметил, что на встрече говорилось о необходимости добиться мира, после чего работать над механизмами его поддержания на Донбассе.

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира. Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей", - заявил министр.

Ввод миротворцев на Донбасс прокомментировал также министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча Нормандского формата на уровне министров иностранных дел. Основными темами в ее ходе стали состояние выполнения Минских соглашений и возможность размещения на Донбассе миссии "голубых касок". Последнее будет впервые обсуждаться в этом формате.

Нынешняя встреча нормандских министров - Павла Климкина, Хайко Мааса, Жан-Ива ле Дриана и Сергея Лаврова - стала первой с февраля 2017 года.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.