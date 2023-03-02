«Просто Януковичем запахло». Известные украинцы — о свежих фактах преследования или отстранения успешных топ-менеджеров 2 марта, 16:28 Эксклюзив NV NV спросил соотечественников, что они думают об отстранении или преследовании успешных топ-менеджеров, в частности увольнении Александра Камышина и подозрениях, выдвинутых Андрею Коболеву и Андрею Пивоварскому (Фото:Коллаж NV)

Известные соотечественники поделились мыслями об увольнении и преследовании успешных топ-менеджеров-технократов



На фоне преследований сразу несколько успешных экс-топ-менеджеров-технократов NV спросил известных соотечественников, что они об этом думают. Имеются в виду неожиданное увольнение главы Укрзализныци Александра Камышина, судебные слушания по делу экс-главы Нефтегаза Андрея Коболева и назначения ему огромного залога в 229 млн грн, а также сообщение подозрения в злоупотреблениях экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому.

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Владимир Поперешнюк, соучредитель компании Новая Почта:

С одной стороны, реформаторы хотят делать смелые предпринимательские шаги, с другой — государственная система за это их наказывает. Поэтому нужно изменить систему, потому что при нынешних условиях эти проблемы не имеют решения. Приватизация, дерегуляция и уменьшение веса государства в экономике, сокращение чиновников и силовиков — единственное системное и фундаментальное решение.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии: