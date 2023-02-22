Ущерб на 30 млн долларов. Экс-министру инфраструктуры Пивоварскому сообщили о подозрении 22 февраля, 19:42 Андрей Пивоварский в 2016 году (Фото:Андрій Пивоварський — Andrii Pyvovarskyi / Facebook)

Бывшему министру инфраструктуры Украины и его первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли государству ущерб на сумму более 30 млн долларов США (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Обновлено в 20:20. Пивоварский в Facebook прокомментировал подозрение и отметил, что именно Мининфраструктуры должно заниматься регулированием вопросов, связанных с портовыми сборами. Приказ, о котором идет речь в подозрении, предварительно согласовали ряд министерств и ведомств, его поддержали на заседании Кабмина. Также, по словам экс-министра, приказ завизировало Министерство юстиции, проверив на соответствие законодательству Украины.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 22 февраля, неизвестно, где сейчас экс-первый замминистра.



По версии следствия, в июле 2015 года тогдашний министр и его заместитель, который также возглавлял Тарифный совет Мининфраструктуры, обеспечили принятие приказа, который позволил частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в порту Південний вместе с ГП АМПУ в пропорции 50:50. При этом по закону сбор имело право взимать только госпредприятие, потому что акватория принадлежит государству, сказано в сообщении.

Приказ приняли без необходимого экономического обоснования, игнорируя замечания департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП АМПУ. По данным правоохранителей, одним из бенефициаров этих частных компаний было подсанкционное лицо, которое подозревают в коррупции в Государственной зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).



«По результатам экспертизы, только в 2017—2021 годах из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн долларов США, которые и инкриминируют подозреваемым. Но следствие изучает последствия действия схемы и в течение последующих периодов», — добавили в НАБУ.



Как пишет Transparency International Ukraine в Telegram, речь об Андрее Пивоварском, который был министром инфраструктуры в 2014—2016 годах.