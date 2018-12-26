Украина ввела новые санкции против России Сегодня, 19:24 0 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба президента Украины Заседание СНБО

В среду, 26 декабря, СНБО Украины поддержал решение о введении санкций против российских юридических и физических лиц за проведение за агрессию РФ в Керченском проливе и проведение псевдовыборов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении Совбеза.

Также СНБО ввел ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату и удерживания украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива.