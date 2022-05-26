В Киеве задержали коллаборанта, который оказался сыном бывшего депутата Рады — СБУ 26 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленника задержали, когда он пытался сбежать из страны (Фото:4711018/pixabay.com)

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве коллаборанта, который оказался сыном бывшего депутата Верховной Рады.

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Об этом в четверг, 26 мая, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, задержанный распространял через собственный аккаунт в Instagram контент в поддержку российской агрессии, а также публично призвал граждан сдаваться оккупантам и всячески с ними сотрудничать.

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«Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался сбежать за границу», — отметил представитель СБУ.

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