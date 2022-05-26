В Киеве задержали коллаборанта, который оказался сыном бывшего депутата Рады — СБУ

26 мая, 15:30
Цей матеріал також доступний українською
Злоумышленника задержали, когда он пытался сбежать из страны (Фото:4711018/pixabay.com)

Злоумышленника задержали, когда он пытался сбежать из страны (Фото:4711018/pixabay.com)

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве коллаборанта, который оказался сыном бывшего депутата Верховной Рады.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом в четверг, 26 мая, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, задержанный распространял через собственный аккаунт в Instagram контент в поддержку российской агрессии, а также публично призвал граждан сдаваться оккупантам и всячески с ними сотрудничать.

Видео дня
Читайте также:
Перешли на сторону оккупантов. Опубликован список депутатов-предателей из Мариуполя

«Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался сбежать за границу», — отметил представитель СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1029712934339833/
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Государственная измена Народные депутаты Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X