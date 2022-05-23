Перешли на сторону оккупантов. Опубликован список депутатов-предателей из Мариуполя
Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из партии ОПЗЖ (Фото:Мариупольский городской совет)
Мариупольский городской совет опубликовал список коллаборантов из местной фракции ОПЗЖ, которые перешли на сторону российских оккупантов.
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«На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия», — говорится в сообщении горсовета.
По данным властей, на сторону оккупантов перешли:
- Иващенко Константин
- Истратов Вадим
- Хаджинов Дмитрий
- Бурлаков Сергей
- Калачева Виктория
- Агибалов Валерий
- Карпенко Елена
- Хармышев Евгений
- Сотникова Наталья
«По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над еще остающимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками „ура“. Лица этих гауляйтеров должен знать каждый», — добавили в горсовете.
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