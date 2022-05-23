Перешли на сторону оккупантов. Опубликован список депутатов-предателей из Мариуполя

23 мая, 11:02
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Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из партии ОПЗЖ (Фото:Мариупольский городской совет)

Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из партии ОПЗЖ (Фото:Мариупольский городской совет)

Мариупольский городской совет опубликовал список коллаборантов из местной фракции ОПЗЖ, которые перешли на сторону российских оккупантов.

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«На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия», — говорится в сообщении горсовета.

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По данным властей, на сторону оккупантов перешли:

  • Иващенко Константин
  • Истратов Вадим
  • Хаджинов Дмитрий
  • Бурлаков Сергей
  • Калачева Виктория
  • Агибалов Валерий
  • Карпенко Елена
  • Хармышев Евгений
  • Сотникова Наталья

«По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над еще остающимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками „ура“. Лица этих гауляйтеров должен знать каждый», — добавили в горсовете.

https://www.youtube.com/embed/cZ6SVb0nnT8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Коллаборант Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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