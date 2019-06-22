Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом на выборах в Раду — СМИ 22 июня, 09:57 817 Цей матеріал також доступний українською Александр Онищенко/Facebook Онищенко заявил о намерении вернуться в Украину Александр Онищенко/Facebook

Шестой апелляционный админсуд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду, пишет Слідство.Інфо со ссылкой на решение суда.

По данным журналистов, такое решение было принято на заседании 21 июня. Суд аргументировал его тем, что Онищенко якобы представлял Украину на конных соревнованиях за границей.

Отмечается, что Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая запретила ему баллотироваться в парламент.

В своей автобиографии политик написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника».

В подтверждение Онищенко предоставил письмо от общественной организации Всеукраинская федерация конного спорта Украины. Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство.

«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», — говорится в решении суда.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

15 июня ЦИК отказала политику в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.