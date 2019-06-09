Беглый нардеп Онищенко намерен участвовать в парламентских выборах Сегодня, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Виктор Зубрицкий/YouTube Бывший регионал Онищенко сбежал из Украины в 2016 году Скриншот с видео Виктор Зубрицкий/YouTube

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает LIGA.net.

«Я иду по 93-му округу Киевской области», — заявил Онищенко.

Онищенко намерен вернуться в Украину в ближайшее время, чтобы подать документы в ЦИК.

Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.