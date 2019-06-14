Беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК 14 июня, 23:40 Цей матеріал також доступний українською Александр Онищенко/Facebook Александр Онищенко хочет вновь работать в парламенте Александр Онищенко/Facebook

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила о том, что народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину, подал документы для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию… По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях», — заявила Бернацкая.

По ее словам, ЦИК примет решение по регистрации Онищенко в ближайшее время.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах.