Суд переизбрал меру пресечения Коломойскому, увеличив залог до 3,8 миллиардов гривен 15 сентября, 23:51 Игорь Коломойский в зале суда (Фото:Любомира Ремажевская / Ґрати)

В пятницу, 15 сентября, Шевченсковский районный суд Киева увеличил размер залога бизнесмену Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до 3,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Ґрати из зала суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Она просила залог почти в 5,8 миллиарда гривен в связи с новым подозрением бизнесмену и «пропорционально нанесенному ущербу».

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СБУ и БЭБ считают, что Коломойский причастен к фальсификации платежных документов и отмыванию доходов, полученных нелегальным путем в размере 5,8 миллиарда гривен в период с 2013 по 2014 годы.

В СБУ рассказали, что для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличности в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Коломойский отрицает все обвинения и пока не планирует вносить залог.

7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти людям о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.

Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовят апелляцию.