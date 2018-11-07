07 ноября 2018, среда

Фейковые выборы на Донбассе должны запустить новые санкции против России – Порошенко

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Порошенко: Пришло время усилить санкции против РФ
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко: Пришло время усилить санкции против РФ

Фейковые выборы в "Л/ДНР" должны запустить процесс внедрения новых санкций против России, заявил президент Петр Порошенко.

"Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят ведение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично", - сказал он.

Порошенко добавил, что теперь пришло время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении.

Ранее боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Кроме того, террористы назначили Дениса Пушилина временным преемником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.  

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

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