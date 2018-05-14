Спецпредставитель США Волкер приехал на Донбасс

Это седьмой визит Волкера в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в понедельник, 14 мая, прибыл на Донбасс. Об этом сообщает в своем Twitter Голос Америки.

Это уже седьмой визит Волкера в Украину. Как ожидается, американский дипломат объявит о дополнительной финансовой помощи украинскому Донбассу, пострадавшему в ходе конфликта на востоке.

Накануне поездки Волкер в своем Twitter сообщил, что хочет на месте оценить текущую ситуацию на Донбассе.

"На следующей неделе я поеду на восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - написал он.

Недавно Вашингтон расширил мандат Волкера в Украине, сообщила руководитель украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе.

"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой", – сказала Гонгадзе.

Ранее очередной визит Волкера анонсировал президент Украины Петр Порошенко после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Ахене.

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