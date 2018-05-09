Миротворцы могли бы восстановить украинский контроль над оккупированной территорией Донбасса – Волкер

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Курт Волкер
Twitter

Курт Волкер

Миротворческая миссия ООН на Донбассе позволит разблокировать выполнение Минских договоренностей и вернуть Украине контроль над оккупированными областями на Востоке Украины, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Несколько стран уже предложили внести свой вклад в миссию при правильных условиях".

"Предложение России касательно “охранной миссии” сохранит за ней статус-кво, но это дорого им обойдется", – позже добавил Волкер. 

Специальный представитель также заявил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также позволит миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении и мониторинга местных выборов.

Волкер также назвал оккупацию Донбасса "искусственным конфликтом, который наносит вред украинцам и русскоязычным с обеих сторон из-за политики правительства России".

За прошедший год агрессия России привела к значительным жертвам на Донбассе – 300 погибших среди гражданского населения и 900 жертв среди украинских военных, отметил Волкер.

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Напомним, Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

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