Волкер рассказал о цели своего будущего визита на Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал свой будущий визит в Украину и рассказал о цели поездки на Донбасс.

В своем Twitter он сообщил, что хочет узнать о ситуации в регионе на месте.

"На следующей неделе я поеду на восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - написал он.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что визит Волкера в Украину запланирован на 14 мая. Это будет уже седьмая рабочая поездка дипломата в Украину.