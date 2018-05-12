Волкер рассказал о цели своего будущего визита на Донбасс

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Волкер приедет в Украину 14 мая
Фото: US Embassy Kyiv Ukraine

Волкер приедет в Украину 14 мая

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал свой будущий визит в Украину и рассказал о цели поездки на Донбасс.

В своем Twitter он сообщил, что хочет узнать о ситуации в регионе на месте.

"На следующей неделе я поеду на восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - написал он.

Ранее сообщалось, что визит Волкера в Украину запланирован на 14 мая. Это будет уже седьмая рабочая поездка дипломата в Украину.

 

 

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