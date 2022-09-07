СНБО ввел санкции против 606 человек из правящей верхушки России — Зеленский 7 сентября, 22:54 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Совет нацбезопасности и обороны в среду, 7 сентября, ввел санкции против 606 человек из руководства страны-террориста России.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что в санкционный список входят 28 членов совбеза России, 154 члена совета федерации и 424 депутата госдумы.

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«Все они ответственны за войну, за террор против наших людей. И ни один из них не уйдет от ответственности — это только вопрос времени. Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов для такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги», — подчеркнул глава государства.

В обращении Зеленский также сказал, что Украина на уровне разведки и других структур постоянно добивается освобождения украинских пленных, а активные действия защитников Украины означают в том числе возможность получения достаточного количества врагов, чтобы побудить страну-агрессора к обмену.

Ранее в Минкульте сообщили, что Кабинет министров одобрил введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла и семи его приспешников.

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