Сестру Савченко допрашивают в СБУ

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Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, проходит свидетелем по делу народного депутата

Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, проходит свидетелем по делу народного депутата

Служба безопасности Украины допрашивает Веру Савченко в качестве свидетеля по делу арестованной народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

Надежду Савченко обвиняют в совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Татьяна Проторченко также напомнила о голодовке Надежды Савченко.

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