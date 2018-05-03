Сестру Савченко допрашивают в СБУ

Служба безопасности Украины допрашивает Веру Савченко в качестве свидетеля по делу арестованной народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

Надежду Савченко обвиняют в совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Татьяна Проторченко также напомнила о голодовке Надежды Савченко.

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