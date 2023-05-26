У отца нового замглавы СБУ есть действительный российский паспорт — Схемы 26 мая, 16:47 Сергей Наумюк (Фото:via Центр Протидії Корупції / Facebook)

У отца нового заместителя главы СБУ Сергея Наумюка есть действующий паспорт страны-агрессора России, сообщает проект Схемы со ссылкой на данные системы Роспаспорт.

По данным журналистов, документ до сих пор действителен, потому что его нет в списке недействительных паспортов на сайте МВД России. Сам Наумюк ранее подтверждал, что у его отца и брата есть российские паспорта, но объяснял это вынужденным решением «по бытовым причинам» и говорил, что позже они отказались от документов страны-агрессора.



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В пресс-службе СБУ заявили, что Наумюк перед назначением прошел все проверки, а его родственники сейчас «ждут отмены гражданства РФ», но российские уполномоченные органы «сознательно блокируют рассмотрение таких заявлений».

Схемы утверждают, что Анатолий Наумюк получил паспорт в 2015 году в российской Туле. Согласно реестру Роспаспорт, он подал заявление на получение паспорта и указал как основание «получение гражданства Российской Федерации».

Инфографика: Схеми

Инфографика: Схеми

Инфографика: Схеми

«Родители с 1978 года проживали в Луганске. На время оккупации каждый решал, покидать ли свой дом. Они остались у себя дома, жили своей жизнью и не сотрудничали с оккупационными властями… В 2015 году по определенным бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта. В дальнейшем они от них отказались», — говорил ранее Наумюк.

По словам нового замглавы СБУ, его брат с 2015-го по 2017-й работал в Москве, а затем переехал в США. Его родители, как говорил Наумюк, уехали к брату в США после начала полномасштабного вторжения. Он также заявлял, что его отец и брат подали документы в консульство России в США, чтобы отказаться от российского гражданства.

«Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов РФ Сергей Наумюк сообщал ранее. Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления об отказе от российского гражданства. Однако сейчас уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений. Сейчас отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства РФ. Они выступают против действий России, которая начала полномасштабную войну в Украине», — сообщили в пресс-службе СБУ на запрос журналистов.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины 25 мая.