«За покушение на Наумова — люди за решеткой». Вроде бы убийцы могут оказаться героями? Интервью NV с Костенко о предателях и дураках в СБУ

22 апреля, 17:28
NV Премиум
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Роман Костенко, народный депутат Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Роман Костенко, народный депутат Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Глава СБУ Василий Малюк, не слишком активно общающийся со СМИ, дал интервью изданию Интерфакс-Украина.

В нем он заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей.

Достаточно ли этого и какие вопросы еще остаются к СБУ, Radio NV обсудило с Романом Костенко — народным депутатом Украины, секретарем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Видео дня

Теги:   Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Радио NV Иван Баканов Роман Костенко Олег Кулинич Андрей Наумов Василий Малюк

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