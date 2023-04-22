«За покушение на Наумова — люди за решеткой». Вроде бы убийцы могут оказаться героями? Интервью NV с Костенко о предателях и дураках в СБУ 22 апреля, 17:28 NV Премиум Роман Костенко, народный депутат Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Глава СБУ Василий Малюк, не слишком активно общающийся со СМИ, дал интервью изданию Интерфакс-Украина.



В нем он заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей.

Достаточно ли этого и какие вопросы еще остаются к СБУ, Radio NV обсудило с Романом Костенко — народным депутатом Украины, секретарем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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