Зеленский назначил заместителя Малюку. Главу СБУ в Хмельницкой области уволил 25 мая, 13:12 Зеленский подписал указ о назначении заместителя главы СБУ (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в четверг, 25 мая.

Также другим указом Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области Тараса Цюцюру.

Видео дня

Ранее Сергей Наумюк с 2015 года работал в Национальном антикоррупционном бюро, где занимал должности руководителя второго и четвертого подразделений детектива. В 2023-м он подавался на конкурс, чтобы стать директором НАБУ, его допустили до второго этапа — собеседования.

Судебно-юридическая газета писала, что у комиссии тогда возникли вопросы к Наумюку, в частности, относительно российского гражданства его родителей и брата, проживания родителей в оккупированном Луганске и работы брата в банке в Москве.

7 февраля главой СБУ официально назначили Василия Малюка.