Зеленский назначил заместителя Малюку. Главу СБУ в Хмельницкой области уволил

25 мая, 13:12
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Зеленский подписал указ о назначении заместителя главы СБУ (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский подписал указ о назначении заместителя главы СБУ (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в четверг, 25 мая.

Также другим указом Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области Тараса Цюцюру.

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Ранее Сергей Наумюк с 2015 года работал в Национальном антикоррупционном бюро, где занимал должности руководителя второго и четвертого подразделений детектива. В 2023-м он подавался на конкурс, чтобы стать директором НАБУ, его допустили до второго этапа — собеседования.

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Судебно-юридическая газета писала, что у комиссии тогда возникли вопросы к Наумюку, в частности, относительно российского гражданства его родителей и брата, проживания родителей в оккупированном Луганске и работы брата в банке в Москве.

7 февраля главой СБУ официально назначили Василия Малюка.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Хмельницкая область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

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