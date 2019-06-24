Семенченко решил не участвовать в выборах в Верховную Раду
Народный депутат Семен Семенченко заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Я принял решение не баллотироваться в Верховную Раду 9 созыва. Пребывание в Раде сейчас уже не помогает, а мешает мне в борьбе за Украину. Если ты не член правящей коалиции и не идешь на договорняки, то система блокирует твои полномочия, на твои депутатские запросы приходят отписки, а твои законопроекты годами не вносятся в повестку дня», — написал он.
По словам Семенченко, у него есть сожаления в связи с тем, что так и не смог опереться в своих инициативах на политическую команду, с которой пришел в парламент в 2014 году.
«Поэтому в начале этого года я сообщил о выходе из партии «Самопомич», — пояснил Семенченко.
Нардеп отметил, что намерен сосредоточиться на создании политсилы единомышленников, помощи ветеранам АТО и на «проектах в военной сфере».
Ранее народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко сообщил, что решил не участвовать в выборах в Раду.
Такое же решение принял нардеп Мустафа Найем.