Семенченко решил не участвовать в выборах в Верховную Раду Сегодня, 19:29 369 Цей матеріал також доступний українською НВ Семен Семенченко НВ

Народный депутат Семен Семенченко заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Я принял решение не баллотироваться в Верховную Раду 9 созыва. Пребывание в Раде сейчас уже не помогает, а мешает мне в борьбе за Украину. Если ты не член правящей коалиции и не идешь на договорняки, то система блокирует твои полномочия, на твои депутатские запросы приходят отписки, а твои законопроекты годами не вносятся в повестку дня», — написал он.

По словам Семенченко, у него есть сожаления в связи с тем, что так и не смог опереться в своих инициативах на политическую команду, с которой пришел в парламент в 2014 году.

«Поэтому в начале этого года я сообщил о выходе из партии «Самопомич», — пояснил Семенченко.

Нардеп отметил, что намерен сосредоточиться на создании политсилы единомышленников, помощи ветеранам АТО и на «проектах в военной сфере».

Ранее народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко сообщил, что решил не участвовать в выборах в Раду.

Такое же решение принял нардеп Мустафа Найем.