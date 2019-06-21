Мустафа Найем отказался баллотироваться в Раду
Сегодня, 10:50
Народный депутат Мустафа Найем заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду следующего созыва.
У себя в Telegram он написал, что все его единомышленники идут на выборы в разных списках.
«А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды — считаю неправильным», — отметил Найем.
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По его словам, он намерен «применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях».
Напомним, выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.