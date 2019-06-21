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Мустафа Найем отказался баллотироваться в Раду

Сегодня, 10:50
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Мустафа Найем отказался баллотироваться в Раду - фото

НВ

Найем не пойдет на парламентские выборы

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду следующего созыва.

У себя в Telegram он написал, что все его единомышленники идут на выборы в разных списках.

«А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды — считаю неправильным», — отметил Найем.

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По его словам, он намерен «применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях».

Напомним, выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

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Теги:   Верховная Рада Мустафа Найем

Спецтема   Выборы в Раду

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