Савченко рассказала о допросе на полиграфе

Допрос Савченко на полиграфе длился шесть часов

Полиграфолог задавал народному депутату Надежде Савченко те же вопросы, которые ранее озвучил с трибуны Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом она сообщила журналистам перед заседанием Шевченковского райсуда Киева, пишет Униан.

"Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны - собиралась ли добивать автоматами", - ответила Савченко на соответствующий вопрос.

Она также добавила, что допрос на полиграфе длился шесть часов.

Ранее сообщалось, что Савченко проходила судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа в управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.