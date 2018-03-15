Савченко прилетела в Украину

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Надежда Савченко

Надежда Савченко

Народный депутат Надежда Савченко вечером 14 марта прилетела в аэропорт Борисполь рейсом Мюнхен-Киев, передает 112 Украина.

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – рассказала Савченко.

На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прилетела. От дальнейших комментариев Савченко отказалась.

Ранее сообщалось, что очевидцы заметили Савченко в аэропорту Мюнхена.

Напомним, на 15 марта Савченко официально вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу задержанного руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана.

В этот же день генпрокурор Юрий Луценко пригрозил начать процедуру лишения Надежды Савченко депутатской неприкосновенности. Кроме того, генпрокурор сообщал, что она может находиться в Испании.

Позже пресс-служба Савченко анонсировала брифинг нардепа, который состоится в Киеве 15 марта.

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