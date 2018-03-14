Очевидцы заметили Савченко в аэропорту Мюнхена

Надежда Савченко летит в Украину из Мюнхена

Народный депутат Надежда Савченко вечером 14 марта вылетела рейсом Мюнхен-Киев.

Об этом заявила Яна Попович, которая летит тем же рейсом.

Напомним, на 15 марта Савченко официально вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу задержанного руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана.

В этот же день генпрокурор Юрий Луценко пригрозил начать процедуру лишения Надежды Савченко депутатской неприкосновенности. Кроме того, генпрокурор сообщал, что она может находиться в Испании.

Позже пресс-служба Савченко анонсировала брифинг нардепа, который состоится в Киеве 15 марта.