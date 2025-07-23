Кабмин и СНБО должны предоставить Верховному Суду документы, касающиеся санкций против Порошенко

Пятый президент Украины и лидер Евросолидарности Петр Порошенко (Фото: Петр Порошенко / Facebook)

Верховный Суд принял решение добиться от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров и Министерства экономики документов, касающихся процесса принятия решения о санкциях против пятого президента Петра Порошенко .

Об этом сообщили на сайте Европейской солидарности в среду, 23 июля.

На сайте сказано, что срок подачи документов — 11 августа, а следующее заседание назначено на 19 августа.

Адвокат Илья Новиков заявил журналистам, что основаниями для санкций стали не многомиллиардные финансовые нарушения, а так называемое угольное дело и Харьковские соглашения.

19 июня Порошенко во время заседания Верховного Суда выступил против проведения закрытого судебного процесса по делу об обжаловании введенных против него санкций СНБО.

Также ранее бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Верховный Суд с просьбой объединить свое административное дело по обжалованию санкций СНБО с делом Порошенко.

Адвокаты пятого президента выступили против. Суд, рассмотрев аргументы сторон, в удовлетворении ходатайства отказал.

Санкции СНБО против Петра Порошенко

12 февраля издание Forbes Украина со ссылкой на источники сообщило, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Позже Порошенко подтвердил санкции, назвав это «демонстративной зачисткой политического поля».

13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за "угрозу государственной безопасности", а также «создание препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.

14 февраля ряд украинских правозащитных организаций выступили с заявлением о применении персональных санкций против украинских политиков и предпринимателей и назвали их «внесудебной политической расправой».

21 мая Украинская правда сообщила, что расследование в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по так называемому «угольному делу» завершено и политику предъявлено обвинение в государственной измене.