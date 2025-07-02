«Ничем не отличается от России». Порошенко резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в «авторитаризме»

Бывший президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что то, что он делает «ничем не отличается от действий России».

Об этом он сказал в интервью Times.

По его словам, Зеленский стремится «устранить любого конкурента с политического ландшафта» и «управлять Украиной железной рукой».

Реклама

«Почему он это делает? Потому что он ненавидит меня на биологическом, химическом уровне И, честно говоря, я тоже не люблю Зеленского. Но никогда во время войны я не делал ничего враждебного по отношению к нему», — говорит Порошенко.

Он также добавил, что является избранным народом человеком и имеет вторую по численности фракцию в парламенте.

«И он думает, что имеет право не пустить меня на парламентское собрание? … Вы просто нарушаете Конституцию. И нет абсолютно никакой разницы [в том, что он делает] с Россией», — возмутился Порошенко.

Как пишет издание, пятый президент настаивал на том, что хотел не критиковать Зеленского, а лишь дать ему совет, однако трудно отличить одно от другого, когда он перечисляет «очень плохие ошибки», которые допустил его преемник — например, «катастрофа» встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом или «авторитаризм» правления Зеленского грозит подорвать демократию.

«Учитесь на опыте Биби», — призвал Порошенко, имея в виду Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, который в прошлом месяце успешно убедил Трампа принять участие в ударах по ядерной программе Ирана.

Порошенко также заявил, что между двумя дипломатическими командами существует «серьезная проблема коммуникации», в основе которой лежит недоверие американцев к главе ОП Андрею Ермаку и посолу в США Оксане Маркаровой, которые разозлили республиканцев накануне американских выборов, организовав мероприятие, на которое были приглашены только демократы.

«Я стою с вами бок о бок… Не потому, что я не имею к вам никаких претензий — они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха», — одновременно заверил Порошенко.

Он добавил, что в любом случае введение санкций против него должно стать предостережением для каждого потенциального кандидата.

«Сегодня Порошенко, завтра Залужный, послезавтра кто угодно… Это авторитаризм», — считает он.

Санкции СНБО против Петра Порошенко

12 февраля издание Forbes Украина со ссылкой на источники сообщило, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Позже Порошенко подтвердил санкции, назвав это «демонстративной зачисткой политического поля».

13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за "угрозу государственной безопасности", а также «создание препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.

14 февраля ряд украинских правозащитных организаций выступили с заявлением о применении персональных санкций против украинских политиков и предпринимателей и назвали их «внесудебной политической расправой».