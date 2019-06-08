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Самопомощь объявила свою первую двадцатку

Сегодня, 14:58
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Самопомощь объявила свою первую двадцатку - фото

Самопомощь

Пятерка Самопомощи

На съезде партии Самопомощь в субботу, 8 июня, утвердили первую двадцатку списка политической силы в парламент.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Лидер Самопомощи и городской председатель Львова Андрей Садовой возглавил избирательный список.

Второй номер в списке - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.

Третье место заняла Александра Дрик - активистка антикоррупционного движения.

Четвертая - харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк.

Пятое - вицеспикерка парламента Оксана Сыроед.

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Номер шесть в списке - ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин.

Седьмой - действующий нардеп, лидер фракции Самопомощь Олег Березюк.

Восьмой - основатель торговой марки Моршинская Николай Кмить.

Девятая - действующая депутат Татьяна Острикова.

10 номер списка - вицепрезидентка Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

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Следующая десятка избирательного списка:

11. Игорь Косован, проповедник, пастор.

12. Роман Семенуха, народный депутат Украины.

13. Руслан Хомич, председатель Ассоциации фермеров Волыни.

14. Олег Лаврик, народный депутат Украины.

15. Мария Яковлева, генеральный директор ООО УКРНАФТАГАЗЕНЕРГО.

16. Андрей Дмитриев, херсонский предприниматель, депутат областного совета.

17. Вячеслав Кущинский, юрист, руководитель Полтавского отделения Самопомощи.

18. Любомир Зубач, народный депутат Украины.

19. Юрий Акуленко, председатель фракции Самопомощь в Днепровском городском совете.

20. Руслан Сидорович, народный депутат Украины.

Всего в списке партии 106 кандидатов.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Партия Самопомич Андрей Садовый

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