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Садовый — о Самопомочи: Нам всегда говорили, что у нас рейтинги не такие

31 мая, 20:00
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Садовый — о Самопомочи: Нам всегда говорили, что у нас рейтинги не такие - фото

Андрей Садовый/Facebook

Андрей Садовый

Партия Самопомич надеется попасть в парламент, несмотря на низкие рейтинги среди избирателей, сообщил в эфире Радио НВ глава партии Андрей Садовый.

«Нам всегда такое говорили, что у нас рейтинги не такие, мы на это мало обращали внимания и делали свою работу. Когда украинцы голосовали за изменения, выбирая Зеленского, на самом деле мы голосовали за неизвестное, мы не знаем, какой будет международная политика, мы не знаем, как мы будем возвращать оккупированные территории, как мы будем увеличивать количество рабочих мест; как будем возвращать средства (80 миллиардов долларов долга на сегодня)», — отметил Садовый.

По его словам, Самопомич имеет ответы на эти вопросы и своих специалистов.

«Простой пример: спросите каждого нотариуса, кто присоединился и кто выстроил закон О банкротстве? Руслан Сидорович. Спросите, кто разрабатывал закон О рынке электроэнергии? Лев Пидлисецкий. Спросите людей, кто работает над законом о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал? Это Татьяна Острикова. Оксана Сыроид, Олег Березюк, каждый из наших людей является чрезвычайно ценным, страна должна иметь их среди тех, кто будет работать в парламенте», — отметил Садовый.

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Напомним, что официально вступив в должность президента Украины 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Партия Самопомич Андрей Садовый Радио НВ

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