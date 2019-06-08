Притула будет баллотироваться в Раду от партии Голос
«Выходить из собственной зоны не очень приятно, но хотелось бы быть полезным этой стране и людям», — заявил шоумен Сергей Притула.
Соответствующее видеообращение Притула опубликовал на своей странице в Facebook.
Притула подчеркнул, что хочет, чтобы его дети жили и работали в этой стране, и он хочет приложить к этому усилия. И главная мотивация — это команда партии, с которой он идет на выборы.
Притула заявил, что поставил себя на 30-е место в списке.
«Чтобы я прошел, партия должна набрать не менее 10%, друзья, это мое с вами соглашение», — сказал Притула.
Глава партии Голос Святослав Вакарчук в своем Twitter написал, что это большая честь для него.