Кремлевская пропаганда «похоронила» Турчинова

15 декабря, 12:45
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Александр Турчинов уже опроверг фейк российской пропаганды (Фото:НВ)

Александр Турчинов уже опроверг фейк российской пропаганды (Фото:НВ)

В прокремлевских пабликах в соцсетях «похоронили» бывшего секретаря СНБО и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова.

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Как утверждала кремлевская пропаганда, он якобы попал в ДТП, в результате чего «скончался в скорой помощи».

Александр Турчинов/Facebook
Фото: Александр Турчинов/Facebook

После распространения данного фейка Турчинов опубликовал у себя в Facebook опровержение, в котором предложил пособникам кремлевского режима самим готовиться к смерти.

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«В российских СМИ начали разгонять фейк о моей гибели. Хочу огорчить орков-мечтателей — не дождетесь! Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!», — написал он в своем комментарии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ДТП Александр Турчинов Фейк Российская пропаганда

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