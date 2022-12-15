Кремлевская пропаганда «похоронила» Турчинова 15 декабря, 12:45 Александр Турчинов уже опроверг фейк российской пропаганды (Фото:НВ)

В прокремлевских пабликах в соцсетях «похоронили» бывшего секретаря СНБО и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова.

Как утверждала кремлевская пропаганда, он якобы попал в ДТП, в результате чего «скончался в скорой помощи».

Фото: Александр Турчинов/Facebook

После распространения данного фейка Турчинов опубликовал у себя в Facebook опровержение, в котором предложил пособникам кремлевского режима самим готовиться к смерти.

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«В российских СМИ начали разгонять фейк о моей гибели. Хочу огорчить орков-мечтателей — не дождетесь! Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!», — написал он в своем комментарии.