Пропаганда РФ «нашла» солдата, отбрасывавшего из окопа гранаты ВСУ. Им оказались Алексей, Кирилл и Рустам

22 ноября, 15:34
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Кто на самом деле запечатлен на видео, и выжил ли он вообще, достоверно не известно (Фото:Скриншот видео The Independent)

Кто на самом деле запечатлен на видео, и выжил ли он вообще, достоверно не известно (Фото:Скриншот видео The Independent)

Российская пропаганда, прославлявшая неизвестного солдата, который сумел пару раз выкинуть сброшенные на него гранаты, «установила» его личность. Целых три раза.

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Речь идет об активно распространяемом видео, которое, по задумке россиян, было призвано продемонстрировать «мужество» их военных.

На обнародованных кадрах дрон ВСУ сбрасывает в окоп с уже раненым оккупантом гранаты, две из которых тот успевает от себя отбросить, а еще одна взрывается возле его ног.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=H-yCmgre-qE

Согласно данным прокремлевских ресурсов, «героем» оказались военнослужащие ВС РФ Алексей, Кирилл и Рустам.

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https://twitter.com/SergAibertich/status/1594946496939556865

При этом, судя по тенденции, указанный «подвиг» еще не раз может быть приписан очередному захватчику, чтобы поднять боевой дух деморализованных российских солдат.

В то же время, кто на самом деле изображен на упомянутом видео, и сумел ли он вообще выжить, достоверно не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Российские военные Российская пропаганда Война России против Украины

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