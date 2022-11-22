Пропаганда РФ «нашла» солдата, отбрасывавшего из окопа гранаты ВСУ. Им оказались Алексей, Кирилл и Рустам 22 ноября, 15:34 Кто на самом деле запечатлен на видео, и выжил ли он вообще, достоверно не известно (Фото:Скриншот видео The Independent)

Российская пропаганда, прославлявшая неизвестного солдата, который сумел пару раз выкинуть сброшенные на него гранаты, «установила» его личность. Целых три раза.

Речь идет об активно распространяемом видео, которое, по задумке россиян, было призвано продемонстрировать «мужество» их военных.

На обнародованных кадрах дрон ВСУ сбрасывает в окоп с уже раненым оккупантом гранаты, две из которых тот успевает от себя отбросить, а еще одна взрывается возле его ног.

Видео дня

Согласно данным прокремлевских ресурсов, «героем» оказались военнослужащие ВС РФ Алексей, Кирилл и Рустам.

При этом, судя по тенденции, указанный «подвиг» еще не раз может быть приписан очередному захватчику, чтобы поднять боевой дух деморализованных российских солдат.

В то же время, кто на самом деле изображен на упомянутом видео, и сумел ли он вообще выжить, достоверно не известно.

