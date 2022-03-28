Уже 17 тысяч личного состава. В Генштабе ВСУ сообщили потери России в войне против Украины

28 марта, 10:26
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Разрушена техника российских кафиров (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Разрушена техника российских кафиров (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта.

На сегодняшний день российские оккупанты потеряли:

  • личного состава — около 17000 человек;
  • танков — 586 ед;
  • боевых бронированных машин — 1694 ед;
  • артиллерийских систем — 302 ед;
  • РСЗО — 95 ед;
  • средства ПВО — 54 ед;
  • самолетов — 123 ед;
  • вертолетов — 127 ед;
  • автомобильной техники — 1150 ед;
  • корабли/катера — 7 ед;
  • цистерн из ГСМ — 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66.
  • Специальная техника — 21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Видео дня

«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Генштаб Российские военные Война России против Украины

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