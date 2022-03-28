Уже 17 тысяч личного состава. В Генштабе ВСУ сообщили потери России в войне против Украины

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На сегодняшний день российские оккупанты потеряли:

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта.

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