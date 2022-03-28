Уже 17 тысяч личного состава. В Генштабе ВСУ сообщили потери России в войне против Украины
Разрушена техника российских кафиров (Фото:Сухопутные войска ВСУ)
Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта.
На сегодняшний день российские оккупанты потеряли:
- личного состава — около 17000 человек;
- танков — 586 ед;
- боевых бронированных машин — 1694 ед;
- артиллерийских систем — 302 ед;
- РСЗО — 95 ед;
- средства ПВО — 54 ед;
- самолетов — 123 ед;
- вертолетов — 127 ед;
- автомобильной техники — 1150 ед;
- корабли/катера — 7 ед;
- цистерн из ГСМ — 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 66.
- Специальная техника — 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.