Сотрудники ФСБ были настолько уверены в быстром крахе Украины, что обустраивали жилье в Киеве — WP 19 августа, 13:09 Сотрудники ФСБ перед вторжением обустраивали жилье в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед полномасштабным вторжением потратили на обустройство жилья в украинской столице, сообщает The Washington Post.



В сообщения, которые перехватили украинские спецслужбы, говорится, что сотрудники ФСБ запрашивали у своих коллег подробности о жилье и других местах, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир, баз для операций и просто жилых помещений.

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По словам официальных лиц, за несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, информаторам ФСБ было приказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих домов для прибывающих российских оперативников.

Ранее WP писало, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

В другом материале издания говорилось, что диктатор Владимир Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить, «если понадобится».

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