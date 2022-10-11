В течение дня ВСУ уничтожили 20 российских ракет и 13 дронов Shahed-136 11 октября, 15:29 20 российских ракет сбили в Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение дня вторника, 11 октября, украинские силы сбили 20 российский ракет и 13 дронов-камикадзе Shahed-136.



Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Россия применила крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа Калибр, а также иранские БпЛА-камикадзе Shahed-136.

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Всего было совершено 28 пусков: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 12 крылатых ракет Калибр.

11 октября во всех регионах Украины воздушная тревога длилась более пяти часов. За это время РФ атаковала разные регионы ракетами, сообщалось об успешной работе ПВО.

Кроме того, в Винницкой области дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Во Львове под удары оккупантов попали объекты критической инфраструктуры. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.