Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября возросло до 20 человек, более 100 пострадали — ГСЧС 11 октября, 15:49 10 октября РФ ударила ракетами по центру Киева, погибли шесть человек (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября возросло до 20 человек, еще 108 человек пострадали.

Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий на брифинге.

«Во время этих ракетных ударов, по состоянию на 12:00 у нас есть цифры по поводу погибших, — это 20 человек, травмировано — 108», — отметил он.

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По словам представитель ГСЧС, в результате вражеских атак было повреждено 205 объектов, в том числе 45 домов (из них 30 многоэтажек), а также объекты критической инфраструктуры. На них произошел 51 пожар, все возгорания уже ликвидированы.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Сообщалось о 14 погибших и более 90 раненых.

В Киеве погибли шесть человек, еще 51 человек пострадал.

Ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Повреждены 45 жилых домов.