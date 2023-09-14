Насирову продлили арест на два месяца
Роман Насиров (Фото:ЦПК)
В четверг, 14 сентября, Высший антикоррупционный суд продлил до 12 ноября арест бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикорсуда.
Однако подозреваемому уменьшили залог вдвое — с 261 миллиона гривен до 130 миллионов гривен.
При этом в случае внесения залога Насиров обязян:
- прибывать по вызову в суд;
- не покидать пределы Киева без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями и обвиняемыми;
- сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
31 октября высший антикоррупционный суд арестовал Романа Насирова до 17 декабря 2022 года, по подозрению в получении взятки в сумме 722 млн грн от миллиардера Олега Бахматюка. 18 апреля НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела.