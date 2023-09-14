Насирову продлили арест на два месяца

14 сентября, 20:27
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Роман Насиров (Фото:ЦПК)

Роман Насиров (Фото:ЦПК)

В четверг, 14 сентября, Высший антикоррупционный суд продлил до 12 ноября арест бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикорсуда.

Однако подозреваемому уменьшили залог вдвое — с 261 миллиона гривен до 130 миллионов гривен.

При этом в случае внесения залога Насиров обязян:

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  • прибывать по вызову в суд;
  • не покидать пределы Киева без разрешения суда;
  • сообщать суд об изменении места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и обвиняемыми;
  • сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

31 октября высший антикоррупционный суд арестовал Романа Насирова до 17 декабря 2022 года, по подозрению в получении взятки в сумме 722 млн грн от миллиардера Олега Бахматюка. 18 апреля НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Государственная фискальная служба Украины Роман Насиров

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