Экс-глава ГФС Роман Насиров арестован с альтернативой залога в 523 млн грн 31 октября, 18:17 Роман Насиров (Фото:@pryamiy / Facebook)

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 31 октября, арестовал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки в 722 млн грн от миллиардера Олега Бахматюка.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram, Насиров арестован до 17 декабря 2022 года с альтернативой залога в 523,2 млн грн. Если он внесет залог, то должен будет прибывать по первому вызову детектива, прокурора и суда, не покидать Киев без их разрешения, сообщать о смене места жительства и работы, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и так далее.



Видео дня

По версии правоохранителей, Насиров в 2015—2016 годах при пособничестве своего советника получил больше 722 млн грн взятки за возмещение ПДВ компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка в ускоренном режиме.



Как сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции, во время рассмотрения ходатайства НАБУ и САП прокурор сообщил, что у Насирова есть гражданство Великобритании и две квартиры в Лондоне, а при обыске у него нашли заявление на репатриацию в Израиль. Также супруга Насирова с детьми перед началом полномасштабного вторжения РФ выехала из Украины в Израиль, а сам он во время военного положения пять раз выезжал за границу.

18 октября в ЦПК заявляли, что Насиров и Бахматюк получили сообщения о подозрении по делу о 722 млн грн взятки.

В марте 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования «газового дела», связанного с бывшим народным депутатом Александром Онищенко. По данным НАБУ, Насиров принял необоснованные и незаконные решения о рассрочке платежей за пользование недрами предприятиям, связанным с Онищенко, что нанесло ущерб государству на сумму больше 2 млрд гривен. Тогда Насиров вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн, дело слушают в ВАКС.