Насиров останется под стражей еще на два месяца с возможностью залога 26 июля, 20:13 Роман Насиров (Фото:via ЦПК)

Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова под стражей с альтернативой залогу в размере 261 миллиона гривен. Его подозревают в получении взятки на сумму более 722 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Насирова будут содержать под стражей до 23 сентября 2023 года. Защита просил назначить домашний арест или залог в 10 миллионов гривен, но судьи отказали.

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В случае внесения залога Насиров будет обязан соблюдать ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать все загранпаспорта.\

31 октября высший антикоррупционный суд арестовал Романа Насирова до 17 декабря 2022 года, по подозрению в получении взятки в сумме 722 млн грн от миллиардера Олега Бахматюка. 18 апреля НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела.

