Насиров останется под стражей еще на два месяца с возможностью залога
Роман Насиров (Фото:via ЦПК)
Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова под стражей с альтернативой залогу в размере 261 миллиона гривен. Его подозревают в получении взятки на сумму более 722 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Насирова будут содержать под стражей до 23 сентября 2023 года. Защита просил назначить домашний арест или залог в 10 миллионов гривен, но судьи отказали.
В случае внесения залога Насиров будет обязан соблюдать ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать все загранпаспорта.\
31 октября высший антикоррупционный суд арестовал Романа Насирова до 17 декабря 2022 года, по подозрению в получении взятки в сумме 722 млн грн от миллиардера Олега Бахматюка. 18 апреля НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела.