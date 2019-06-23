ПЦУ отстранила двух священников за участие в «соборе» Филарета Вчера, 16:33 2513 Цей матеріал також доступний українською Православная Церковь Украины / Facebook Иллюстративное фото Православная Церковь Украины / Facebook

Православная церковь Украины временно отстранила двух священников, участвовавших в «соборе» Филарета по восстановлению Киевского патриархата.

«Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение церкви», — говорится в заявлении ПЦУ.

Насельника Свято-Феодосийского мужского монастыря Киева Андрея отстранили на три месяца за попытку захватить руководство монастырем. Иеромонаха Илью отстранили на полгода.

Напомним, что 20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом принял решение восстановить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Филарет отказался принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата из-за его «кабальных» условий.