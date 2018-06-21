21 июня 2018, четверг

Рада поддержала создание Антикоррупционного суда

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Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда

Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

За такое решение проголосовали 265 народных депутатов

Этот законопроект формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда. 

Президент Петр Порошенко поблагодарил парламент за принятие закона.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или нанесенного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

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