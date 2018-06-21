Рада поддержала создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

За такое решение проголосовали 265 народных депутатов

Этот законопроект формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко поблагодарил парламент за принятие закона.

Вдячний ВР за підтримку мого законопроекту «Про утворення Вищого антикорупційного суду», який я подав до парламенту як невідкладний.



Я буду дуже рішуче наводити порядок і забезпечувати якнайшвидше створення суду. Так само, як ми зробили з багатьма іншими реформами. pic.twitter.com/yylD9Ab7eP — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июня 2018 г.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или нанесенного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

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