Рада поддержала создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.
За такое решение проголосовали 265 народных депутатов
Этот законопроект формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда.
Президент Петр Порошенко поблагодарил парламент за принятие закона.
Вдячний ВР за підтримку мого законопроекту «Про утворення Вищого антикорупційного суду», який я подав до парламенту як невідкладний.— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июня 2018 г.
Я буду дуже рішуче наводити порядок і забезпечувати якнайшвидше створення суду. Так само, як ми зробили з багатьма іншими реформами. pic.twitter.com/yylD9Ab7eP
Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.
Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.
Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или нанесенного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.
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