Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

В четверг, 14 июня, в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде.
Днем ранее он был опубликован в официальном издании Верховной Рады Голос Украины.
Закон обязывает создать Антикоррупционный суд в течение года.
Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.
Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.
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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.
Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела в конце 2018 - в начале 2019 года.
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