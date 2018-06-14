14 июня 2018, четверг

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

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Закон обязывает создать Антикоррупционный суд в течение года
Фото: gr-lawfirm.com

Закон обязывает создать Антикоррупционный суд в течение года

В четверг, 14 июня, в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде.

Днем ранее он был опубликован в официальном издании Верховной Рады Голос Украины.

Закон обязывает создать Антикоррупционный суд в течение года.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что  Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела в конце 2018 - в начале 2019 года.

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