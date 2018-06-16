В Украине создали Антикоррупционный суд: с чем столкнуться нечестные на руку политики и чиновники

В Украине с большим трудом появился Высший антикоррупционный суд, который займется топовыми коррупционерами. Но лишь после президентских выборов, пишет журнал Новое Время.

Кто будет судить

Через почти четыре года после Майдана в Украине появится орган, 35 выборных судей которого зай­мутся исключительно делами крупных коррупционеров.

При этом, как подчеркивает Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции, закон о ВАС запрещает бесконтрольно передавать дела высокопоставленных взяточников на рассмотрение другим судам. Единственная возможность - если трое судей Апелляционной палаты ВАС дадут добро на подобную “операцию”.

Судьями ВАС смогут стать люди в мантиях со стажем работы от 5 лет либо ученые-юристы и адвокаты минимум с 7 годами стажа. Зарплата вершителей закона в новом суде составит, по словам Георгия Вашадзе, основателя Фонда развития и инноваций, и одного из соавторов принятого закона о ВАС, около $6‑7 тыс. в месяц. Каждому судье предоставят круглосуточную охрану.

Отбором претендентов зай­мется специально созданный Общественный совет международных экспертов. В его состав войдут только прокуроры, судьи или следователи с опытом работы за рубежом. ОСМЭ будет изучать досье кандидатов на судейские должности, проводить с ними собеседования. И выявлять тех, кто не может объяснить происхождение своих активов, нарушал права человека, занимался политическими преследованиями и так далее.

Сомнительных кандидатов Общественный совет сможет отсеивать на совместном с Высшей квалификационной комиссией судей заседании. Если по его результатам претендент наберет менее 9 голосов (из 16 возможных) членов ВККС или менее 3 (из 6) - членов ОСМЭ, он “вылетает”.

Как будет работать Антикоррупционный суд. Инфографика

Что может пойти не так

Адвокат Игорь Чудовский уверен: одной из первых проблем, с которой столкнется ВАС, станет кадровый вопрос. Мол, сегодня судейский корпус крайне коррумпирован, и набрать команду кристально честных и профессиональных сотрудников будет весьма непросто.

Решение ВАС можно будет обжаловать только в одной инстанции - в Верховном суде. И Шабунин называет данный момент еще одним слабым местом. “Это риск. Не критичный, но потенциально проблемный”, - говорит он.

А еще эксперт обращает внимание на более значимое упущение нового закона: согласно его нормам дела, которые начали рассматривать другие суды страны, в ВАС уже не по­падут. То есть мимо нового органа пройдут разбирательства по экс-главе фискальной службы Роману Насирову, бывшему депутату Народного фронта Николаю Мартыненко, председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой и по другим оскандалившимся топ-чиновникам.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №22 от 14 июня 2018 года