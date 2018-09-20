Рада назначила 14 новых членов ЦИК

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.
Как сообщает Украинская правда, в обновленный состав ЦИК вошли народные депутаты и чиновники: Алла Басалаева (Возрождение), Наталья Бернацкая (ранее - Севостьянова, Народный фронт), Михаил Вербенский (Блок Петра Порошенко), Андрей Евстигнеев (Батькивщина), Ирина Ефремова (НФ), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко (Самопомич), Татьяна Слипачук (Воля народа), Леонтий Шипилов (НФ) и Татьяна Юзькова (Радикальная партия Олега Ляшко).
Напомним, что Верховная Рада уволила 13 членов ЦИК в связи с истечением срока полномочий, а также увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов.
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